ENI, corte appello rigetta richiesta risarcimento Nigeria. Azienda "esprime soddisfazione"

(Teleborsa) - La, confermando il primo grado, hanell'ambito del procedimento sull', condannando la Nigeria alla rifusione delle spese di giudizio. A luglio, il procuratore generale aveva rinunciato all'appello facendo decadere le accuse nei confronti dei vertici di(nell'ambito del procedimento penale per corruzione internazionale), rendendo definitiva l'assoluzione di primo grado.Eni, si legge in una nota, "" per la decisione odiernaLa Corte d'Appello di Milano ha anche dichiaratoformulata nei confronti di Eni e del suo management nel marzo 2021 dal Tribunale di Milano."Eni ricorda come già la Procura Generale avesse determinato il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione in primo grado con la rinuncia ai motivi di appello formulati dai Pubblici Ministeri - prosegue la nota - Eni precisa infine di avereper la tutela della propria licenza Opl245 rispetto alle conseguenze pregiudizievoli complessivamente patite nella vicenda".