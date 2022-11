Aeffe, Intesa abbassa target price con perdurare difficoltà in Cina

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 1,60 euro) il suosu, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2022 "Considerando le, riduciamo le nostre stime 2022-24 e rimandiamo tutti i benefici attesi a lungo termine dell'internalizzazione della collezione di abbigliamento Moschino, incorporando al tempo stesso l'effetto della nuova JV Moschino Kids", si legge nella ricerca.Intesa Sanpaolo haper il 2022-23 in media dell'1,4%, riducendo anche le stimein media del 14%. Per quanto riguarda il 2024, ora gli analisti sono più cauti sul miglioramento dei margini e credono che tutti i benefici dell'internalizzazione dell'abbigliamento di Moschino siano rinviati al 2025.Oggi si muove in territorio negativo, che si attesta a 1,378 ruro, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,343 e successiva a quota 1,307. Resistenza a 1,435.