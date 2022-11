Intesa Sanpaolo, Dalla Via: confermato impegno di RBM Salute in innovazione

(Teleborsa) - Oltre 1.000 start-up da 40 paesi, 21 partner nazionali, 11 progetti “pilota” e 5 accordi di partnership industriale siglati. Questi i numeri delle prime due edizioni dell’, il programma diche oggi lancia un nuovodedicato alle progettualità di successo nate al proprio interno, dimostrando che è possibile costruire collaborazioni virtuose tra attori di mercato anche molto diversi tra loro, portando nuovi prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico a vantaggio di, imprese e l’intero comparto salute e benessere.La prima tappa di “” ha visto ieri protagonista uno dei partner storici del programma,, che ha avviato numerose collaborazioni con start-up innovative negli ultimi due anni.“Il sostegno all’Health&Biotech Accelerator conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo RBM Salute nella ricerca di soluzioni innovative per la protezione della salute, sempre più vicine alle esigenze dei nostri assicurati. L’Open Innovation e la collaborazione tra attori e partner differenti sono le chiavi per riuscire a rispondere in modo efficace, rapido e sostenibile ai cambiamenti in atto per una maggiore digitalizzazione della sanità, fornendo anche il nostro contributo per un’efficace integrazione pubblico-privato nella cura delle persone”, commenta, CEO di Intesa Sanpaolo RBM Salute.