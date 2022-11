MEF: voci su canone Rai fuori dalla bolletta non sono fondate

(Teleborsa) - Ilha smentito le voci che volevano l'esclusione deldallaa partire dal prossimo anno, definendole non fondate "alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso". "La milestone– ha spiegato il Tesoro in una nota riportata da Ansa – trova il suo fondamento nell'esigenza di tutela delladel mercato dell'energia elettrica e si basa sulle, la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento del canone Rai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell'energia, a condizione che ilfosse trasparente per gli utenti finali". "Requisito che – si conclude – risulta soddisfatto".hanno comunque richiesto unal ministro Giorgetti per esporre le loro. "La determina del precedente esecutivo, a seguito di una specifica deliberazione del Parlamento, ha indicato la riscossione del canone in bolletta elettrica fra gli oneri impropri la cui permanenza non sarà più consentita a far data dal primo gennaio 2023", hanno ricordato i sindacati, sottolineando che "questa decisione, vista anche lacon la scadenza del 31 dicembre 2022, oltre a provocare un clima di profonda incertezza relativamente alle modalità di finanziamento del, rischia di avere un impatto dirompente sul futuro stesso della Rai". Le 8che hanno firmato la lettera indirizzata al ministro sono Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Fnc, Snater, Libersind Confsal, Adrai e Usigrai.Sul tema sono intervenute anche le associazioni dei. Per il"il canone Rai è a tutti gli effetti l'imposta più odiata dagli italiani e i tempi sono oramai maturi per la sua definitiva abolizione". L'ha invece sottolineato che il parere dell'Antitrust risale al 2015, "ben prima che l'Unione Europea sollevasse un problema non solo legato alla concorrenza in senso stretto, ma anche al mercato dell'energia e che riguardava il fatto che non si può chiedere obbligatoriamente ai fornitori di energia di riscuotere oneri non legati al proprio settore di mercato, così come non si può chiedere ai consumatori di pagare nella stessa bolletta un costo legato a un servizio diverso". "Non ci pare che questi motivi siano venuti meno e non abbiano fondamento. Il canone resta un onere improprio non legato ai consumi di elettricità", ha aggiunto il presidente