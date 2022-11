Prysmian si aggiudica commessa in Medio Oriente

Prysmian Group

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha finalizzato un nuovo accordo da 60 milioni di euro nell’ambito del Lightning Project per l’installazione dei cavi sottomarini per l’interconnessione HVDC da 320 kV negli Emirati Arabi Uniti.La commessa Lightning Project da 220 milioni è stata assegnata a gennaio 2022 da Samsung C&T all’interno del suo consorzio EPC con Jan De Nul Group con una Limited Notice to Proceed (LNTP). Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) e Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) hanno annunciato il 23 settembre 2022 il Financial Closing del progetto strategico da 3,8 miliardi di dollari per alimentare e decarbonizzare in modo significativo le operazioni di produzione offshore di ADNOC.Questo nuovo collegamento HVDC - spiega una nota - permetterà di sostituire l’attuale fornitura offshore di energia di ADNOC con una fonte onshore di energia pulita, riducendone l’impatto ambientale e le emissioni di CO2, oltre a supportare i suoi obiettivi di decarbonizzazione delle attività produttive offshore.