Borse europee positive. A Milano vola Prysmian

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in rialzo per le principali borse europee con gli operatori che guardano agli sviluppi della situazione in Medio Oriente, dopo l', anche se gli investitori scommettono su una reazione composta, così come sollecitato dalla comunità internazionale.Gli indici asiatici hanno chiuso in calo, ad eccezione deia un maggiore sostegno dell'economia. Intanto la banca centrale cinese ha mantenuto stabili i tassi di interesse.Prosegue la stagione delle trimestrali negli USA, conchiamata alla prova dei conti.Sul mercato valutario,che si attesta attorno a 1,06 dollari. Nonostante le tensioni in Medio Oriente,, con i future di giugno oltre i 2.370 dollari l’oncia., con il WTI attorno agli 85 dollari al barile e il Brent sotto i 90 dollari.Tra gli indici europei, la borsa di Parigi mostra un frazionale rialzo dello 0,50%, seguita da Francoforte +0,53%, mentre Londra cede lo 0,44%. A Milano, il FTSE MIB segna un +0,71% dove svettacon un rialzo di oltre il 3% forte dell'annuncio prima dell'avvio del mercato dell' acquisizione dell'americana Encore Wire per 3,9 miliardi di euro. Bene anche. Dal lato dei ribassi, scivolano di oltre l'1%, mentrecede lo 0,6%: Asati, l'associazione dei piccoli azionisti di TIM, ha ritirato la sua lista ed annunciato che voterà per la lista del management.