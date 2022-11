Revo, translisting su Euronext STAR Milan il 21 novembre

Revo

(Teleborsa) -, SPAC promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna e che a fine 2021 ha perfezionato l'acquisizione di Elba Assicurazioni, ha comunicato che le sue azioni saranno revocate dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan e contestualmenteQuel giorno è ladella controllante REVO in Elba Assicurazioni. L'efficacia della fusione determinerà, tra l'altro, la modifica della denominazione di Elba Assicurazioni ine il trasferimento della sede legale a Verona.Nella giornata odiernala pubblicazione del documento di registrazione e la pubblicazione della nota informativa sui titoli e della nota di sintesi (il Prospetto Informativo).agiscono in qualità di. Elba Assicurazioni e REVO sono state assistite da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di consulente legale e fiscale. Studio Legale Associato Shearman & Sterling LLP ha assistito i Co-Listing Agent. Le operazioni notarili sono state curate da ZNR notai.