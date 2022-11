Zegna, accordo ventennale con Estée Lauder per licenza Tom Ford

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha siglatocon The Estée Lauder Companies (ELC). Ciò è subordinato al closing dell'acquisizione di Tom Ford da parte di ELC, che dovrebbe avvenire durante la prima metà del calendario 2023.Il gruppo Zegna, che opera con i marchi Zegna e Thom Browne,per tutta la moda maschile e femminile di Tom Ford, nonché accessori e intimo, alta gioielleria, abbigliamento per bambini, prodotti tessili e di design per la casa. L'ambizione del gruppo italiano è quella di posizionare Tom Ford tra i marchi della moda di lusso più rispettati e di successo."TOM FORD è uno dei marchi ultra-lusso più iconici e distintivi al mondo e questo prossimo passo insieme si allinea perfettamente con la nostra strategia - ha commentato il- Siamo partner e azionisti del business della moda Tom Ford sin dal suo inizio e ho lavorato con Tom per molti anni e lo considero un amico stimato"."Questa transazione è laalla Borsa di New York nel dicembre 2021 e conferma il nostro impegno a sfruttare la nostra piattaforma per creare valore per tutti i nostri stakeholder", ha aggiunto.L'accordo diconsente unsoggetto a determinate condizioni. Nell'ambito di questa transazione, Zegna acquisirà le attività del business della moda Tom Ford necessarie per adempiere ai propri obblighi di licenziatario.La transazione, che Zegna, dovrebbe portare a unper gli azionisti Zegna entro il primo anno intero dopo la chiusura (pre-sinergie e relativi costi di implementazione).