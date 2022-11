Fallimento FTX, Ceo John Ray: "Mai visto un fallimento così in 40 anni"

(Teleborsa) -, l'exchange di criptovalute fallito qualche giorno fa,. Lo ha affermatodella società che ora è sotto la proceduta prevista dal, che disciplina una bancarotta controllata con prosecuzione della gestione operativa nel tentativo di giungere ad un risanamento.E Ray di frodi se ne intende, perché nel suo curriculum c'è anche l'incarico di, la multinazionale texana attiva nel settore dell'energia, fallita una ventina di anni fa, uno dei più grandi crack della storia a Wall Street.In base a quanto accertato dal nuovo management,tramite l'invio di. "Mai nella mia carriera ho visto unaziendali e una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui", ha affermato Ray.Il nuovo Ceo ha dichiarato dirilasciate dal suo predecessore e fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, in particolare idi FTX e le informazioni relative alla società collegata Alameda Research, ed ha detto di aver già individuatodi dollari.Il dissesto di FTX potrebbe aver coinvolto 100mila creditori solo in USA, che potrebbero arrivare ad 1 milione considerando tutte le società satellite, e circa 9 miliardi di debiti.