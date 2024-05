Wells Fargo, Fernando Rivas nominato Co-CEO dell'Investment Banking

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha annunciato cheè stato nominato SEVP e(CIB), riportando al CEO di Wells Fargo Charlie Scharf ed entrando a far parte dell'Operating Committee della società. Rivas e Jon Weiss, CEO di CIB da febbraio 2020, guideranno insieme l'attività.Rivas si unisce a Wells Fargo(JPMC). Recentemente è stato responsabile dell'Investment Banking nordamericano di JPMC. In precedenza, è stato co-responsabile del Global Financial Institutions Group di JPMC. In questi e altri ruoli presso JPMC, ha creato e guidato franchise di investment banking leader di mercato e ha gestito molte delle più grandi relazioni di investment banking dell'azienda, incluso il coinvolgimento in decine di transazioni strategiche e aumenti di capitale."Fernando si unisce alla nostra azienda in un momento entusiasmante - ha affermato Scharf - La nostra Corporate and Investment Bank è stata una parte importante dell'azienda per decenni e abbiamo investito con attenzione e metodo sotto la guida di Jon per approfondire e ampliare le nostre capacità. Abbiamoe abbiamo visto l'impatto positivo con l'aumento delle entrate e della quota di mercato".