Legge di Bilancio, lunedì in Cdm: si va verso una manovra da 30-32 miliardi

(Teleborsa) - In attesa deldi lunedì in cui dovrebbe essere presentata la manovra, emergono le prime indiscrezioni in merito alla portata che avrà che si dovrebbe aggirare intorno ai. Il Governo Meloni sta valutando anche la possibilità di unaper il rientro dei capitali all’estero, che potrebbe portare nelle casse dello Stato altri, secondo le prime ipotesi di stima.Un cardine della manovra, hanno spiegato fonti vicine al dossier al Sole 24 Ore, sarà la rivisitazione della norma sulla tassazione degli, con un’aliquota non ancora definita che potrebbe essere aumentata fino al 33% dal 25% attuale. Si punta a recuperare cosìPer quel che riguarda il rientro deinon dichiarati al fisco si punta a riproporre lo schema 2015-2017 della voluntary disclosure. Il Governo studia una riedizione dell'operazione di riemersione che aveva consentito di far emergere 60 miliardi tra attività finanziarie e immobiliari sconosciute all'Erario, con un rimpatrio pari a oltre. La base di partenza è, quindi, mutuarne i meccanismi, che si basavano suda presentare alle Entrate a cui faceva seguito un avviso di accertamento ma con un forte sconto sanzionatorio. Uno schema diverso dai precedenticon cui, invece, si chiudeva il conto con un importo a forfait.Un focus potrebbe essere dedicato anche sullepuntando a far rientrare quelle non dichiarate che per il Fisco sono equiparate a valute estere. Intanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che non ci saràdi carattere penale nella manovra.Per quel che riguarda il suo iter, il testo della la legge di Bilancio dopo l'ok al Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare alla fine della prossima settimana inallae, al momento, l'approdo in Aula è previsto non prima del 20 dicembre. Inevitabilmente, il passaggio insarà solo tecnico, per chiudere prima di Natale o subito dopo.