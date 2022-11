Iren, Fitch conferma rating "BBB" con outlook stabile

Iren

(Teleborsa) - L’agenzia Fitch Ratings ha confermato per il Gruppoil LongTerm Issuer Default Rating (IDR) a “BBB” con outlook “Stable”.È stato inoltre confermato il Long-Term Senior Unsecured Rating a “BBB”.La conferma del giudizio di Fitch - si legge in una nota - è supportata "dall’integrazione verticale e dall’equilibrato modello di business del Gruppo che garantiscono. Il Gruppo ha dimostrato la sua proattività nell’assicurarsi unaper far fronte a condizioni di mercato incerte".