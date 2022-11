Manovra, Giorgetti: Da Governo linea prudente e responsabile

(Teleborsa) - "come avevamo detto durante l'illustrazione NaDEF. Aggiungo anche. Lo ha spiegato il Ministro dell'Economia e delle Finanze,el corso della conferenza stampa del governo per illustrare la manovra approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri."Abbiamo anche rifinanziato le misure giuste del precedente governo, come il taglio del cuneo fiscale. Alcune scelte erano obbligate", ha aggiunto.Sul dossier ITA: "E' aperta la data room, Lufthansa sembra interessata,che assicuri il futuro della compagnia aerea".