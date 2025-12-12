Manovra, Governo riscrive il testo: modifiche valgono 1 miliardo

(Teleborsa) - A soli venti giorni dal termine ultimo per l'approvazione,, con la presentazione di undella Legge di Bilancio, che complessivamente valgono: dagli affitti brevi alle banche, dalla Tobin tax ai dividendi. Tutti temi politicamente sensibili che, come promesso dlala maggioranza, sono arrivati entro la scadenza di ieri, in commissione Bilancio del Senato.- Uno dei punti più caldi era l'aumento della cedolare secca, che viene congelato, ripristinando una tassazione del 21% sull'affitto della prima casa e del 26% sulla seconda casa. Il nuovo testo, però, limita la possibilità di affittare per brevi periodi solo 2 appartamenti (non più 4 come previsto sinora) e per un numero superiore a due presume lo svolgimento di un'attività imprenditoriale. La modifica fa aumentare il gettito di 37,8 milioni nel 2026.-L'imposta sulle transazioni finanziarie seguirà, passando dallo 0,2%Si riduce la stretta suiincassati da società partecipate: la soglia didal trattamento fiscale, che si propone di neutralizzare l'effetto "doppia tassazione", viene indicata. La riduzione della soglia si traduce in un azzeramento del gettito che passa da 736 milioni di euro stimati a soli 35 milioni.- Norme più favorevoli anche per le banche grazie allasulle perdite pregresse: le percentuali vengono ridotte dal 43% al 35% per il 2026 e dal 54% al 42% per il 2027, garantendo un gettito di circa 600 milioni di euro in due anni (305 milioni nel 2026 e 300 milioni nel 2027).- Come annunciato viene introdotta la tassa suidi valore, che ammonta a 2 euro per tutti i pacchi importanti da, per un gettito stimato di 122 milioni di euro nel 2026 e 245 milioni dal 2027.- Per le assicurazioni, dal 2026, l'aliquota sulla polizza rc auto per gli infortuni al conducente viene incrementata al 12,5% dal 2026 pe run gettito di poco più di 100 milioni l'anno.Fra le altre misure si segnala lada 150 a 90 milioni, ma anche altre piccole poste come i fondi per Napoli o le nomine nell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia, ma anche un contributo comunale per l'acquisto di libri scolastici destinati alla scuola secondaria di secondo grado per le famiglie con Isee non superiore ai 30mila euro.Da segnalare anche unamessa a punto dal MEF dopo le consultazioni del Ministro Giorgetti con la Presidente della BCE Christine Lagarde. Il testo ora contiene un esplicito riferimento al rispetto delle norme di cui agli articoli 127 e 130 del Trattato dell'Unione europeo (come suggerito dalla Bce). La disposizione - si sottolinea - "è volta a chiarire nell'ordinamento interno che la disponibilità e gestione delle riserve auree del popolo italiano sono in capo alla Banca d'Italia in conformità alle regole dei Trattati".