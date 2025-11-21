Fed, Logan: probabilmente opportuno tenere i tassi stabili a dicembre

(Teleborsa) - La presidente della Federal Reserve di Dallas, Lorie Logan
, ha segnalato un orientamento prudente in vista della riunione di dicembre della banca centrale statunitense. Intervenendo a Zurigo, Logan ha affermato che potrebbe essere "probabilmente opportuno" mantenere stabili i tassi di interesse
, evitando un ulteriore allentamento che rischierebbe di dover essere corretto rapidamente.
"Con due tagli dei tassi già in atto, troverei difficile tagliarli nuovamente a dicembre
, a meno che non ci siano prove evidenti che l'inflazione scenderà più rapidamente del previsto o che il mercato del lavoro si raffredderà più velocemente", ha dichiarato la presidente della Fed di Dallas.
Secondo Logan, la cautela
è motivata dalla necessità di comprendere appieno l’effettivo grado di restrizione esercitato dalla politica monetaria
dopo i recenti interventi. "In assenza di prove evidenti che giustifichino un ulteriore allentamento, mantenere i tassi invariati per un certo periodo consentirebbe al FOMC
di valutare meglio" l’impatto delle decisioni già prese.
La presidente ha inoltre avvertito che una successiva inversione di rotta
, nel caso in cui nuovi tagli si rivelassero errori di valutazione, potrebbe generare "volatilità finanziaria ed economica indesiderata". Per questo, ha concluso, la linea più sensata è mantenere una postura prudente finché non emergeranno segnali macroeconomici
più chiari.