Fed, Logan: probabilmente opportuno tenere i tassi stabili a dicembre

(Teleborsa) - La presidente della Federal Reserve di Dallas,, ha segnalato un orientamento prudente in vista della riunione di dicembre della banca centrale statunitense. Intervenendo a Zurigo, Logan ha affermato che potrebbe essere "probabilmente opportuno" mantenere, evitando un ulteriore allentamento che rischierebbe di dover essere corretto rapidamente."Con due tagli dei tassi già in atto, troverei difficile tagliarli nuovamente a, a meno che non ci siano prove evidenti che l'inflazione scenderà più rapidamente del previsto o che il mercato del lavoro si raffredderà più velocemente", ha dichiarato la presidente della Fed di Dallas.Secondo Logan, laè motivata dalla necessità di comprendere appieno l’effettivo grado di restrizione esercitato dalladopo i recenti interventi. "In assenza di prove evidenti che giustifichino un ulteriore allentamento, mantenere i tassi invariati per un certo periodo consentirebbe aldi valutare meglio" l’impatto delle decisioni già prese.La presidente ha inoltre avvertito che una successiva, nel caso in cui nuovi tagli si rivelassero errori di valutazione, potrebbe generare "volatilità finanziaria ed economica indesiderata". Per questo, ha concluso, la linea più sensata è mantenere una postura prudente finché non emergerannopiù chiari.