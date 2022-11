Aeroporto Fiumicino, flash-mob di danza moderna sorprende i passeggeri in transito

(Teleborsa) -, dove la società di gestioneha voluto offrire unoper intrattenere i passeggeri in transito presso ladel Leonardo da Vinci dedicata ai voli nazionali ed area Schengen.che si proponeva di, fra passeggeri in transito, equipaggi in partenza e personale al lavoro. Spettacolo divertente e coinvolgente che ha vistofollower della piattaforma, la prima comunity internazionale di danza online nata nel 2020, in pieno lockdown, da un'idea dell'Art Director Coreographer Luana Manni.Molti i passeggeri italiani e stranieri che, incuriositi e divertiti, si sono fermati per seguire il flash mob, filmandone alcune sequenze con smartphone e tablet, per poi esprimere il loro apprezzamento con un caloroso applauso finale. Il flash mob è ora visibile sul canale Instagram di Adr e sulla piattaforma "DanceinRome".