Dalle Statue di San Casciano ai Bronzi di Riace: gli Etruschi al Museo di Villa Giulia

(Teleborsa) -rinvenuti intatti presso le terme etrusche diha riportato d'attualità i, rinvenuti in mare intatti nel 1972. L’audace parallelismo delle statue etrusche ha, ma in pochi sanno che propriointerpretative più convincenti, che proprio quest'anno celebrano il 50esimo anno dal ritrovamento.Ilha così deciso d organizzare per oggi,, un incontro di. La loro adozione di temi e schemi narrativi dellanell’arte visiva fu tale che proprio nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ha trovato seguitopiù di vent’anni fa dadi identificare nei Bronzi di Riaceprotagonisti della saga dei, Tideo (bronzo A) e Anfiarao (bronzo B). Questa ipotesi, che sembra reggere anche alla prova del tempo, nasce da unanell’altorilievo in terracotta policroma dal frontone del Tempio A di Pyrgi (470-460 a.C.), dove si scorge la figura di Tideo, con i suoi denti ben visibili, mentre morde il cranio di Melanippo. Un forte parallelismo con la ferocia che caratterizza anche il Bronzo A di Riace, che secondo questa teoria è stataDal 16 agosto 1972, quando le due sculture in bronzo furono, sono sorti moltidei due personaggi raffigurati. Se pererano da considerare duela storia degli studi sui Bronzi di Riace ha fatto scendere in campo i nomi degli, solo per ricordarne alcuni. Per il soggetto le ipotesi hanno spaziato tra eroi del mito, personaggi storici, atleti, strateghi. La rimozione delle armature prima di caricarli sulla nave testimonia in ogni caso: non si trattava di bronzi strappati dalla loro collocazione e portati via solo per fame di metallo, di materia prima, mae forse anche didascalico, per la tipologia dei personaggi rappresentati.