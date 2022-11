Assicurazioni, al via Zurich Impresa per sostenere le PMI italiane

(Teleborsa) - Sono 1 milione e 653 mila le piccole e medie imprese italiane non assicurate, le stesse PMI che oggi compongono più del 99% del tessuto socioeconomico del Paese. Secondo lo studiononostante uno scenario di rischi in aumento, quasi il 40% delle PMI italiane è attualmente senza una copertura assicurativa. Continua ad essere rilevante il fenomeno della sottoassicurazione, in particolare per il segmento PMI, e rimane determinante la promozione di una corretta cultura del rischio. In questo contesto,conferma il proprio sostegno al tessuto imprenditoriale del Paese con il lancio diuna soluzione multirischio flessibile e personalizzabile, pensata per le aziende del segmento PMI con fatturato inferiore ai 25 milioni di euro. La nuova soluzione fa seguito all'introduzione sul mercato di Zurich Impresa Smart, dedicata alle microimprese italiane, e completa l'offerta del Gruppo rivolta al mondo imprenditoriale.prevede, tra cui è possibile scegliere per un livello di protezione in linea con le proprie esigenze. La soluzione consente di scegliere massimali, limiti, franchigie e coperture particolari, sulla base delle specificità del settore di appartenenza e della propria attività. Permette anche di assicurare più ubicazioni (fino a cinque), scegliendo per ognuna una struttura di garanzia differente e attivare alcune garanzie comuni a più ubicazioni. La polizza offre anche una garanzia specifica per le imprese che commercializzano i propri prodotti online o a distanza, tutelandole dai danni che potrebbero verificarsi in fase di consegna al cliente.Con l'obiettivo di supportare la continuità operativa di un segmento fondamentale nel sistema economico italiano, in caso di mancata attività dovuta ad infortunio o malattia Zurich Impresa garantisce unaed in caso di interruzione di attività rimborsa anche la perdita di margine di contribuzione dovuta a una riduzione del fatturato e a un aumento dei costi di produzione.Per le, la nuova polizza consente di scegliere solo le coperture necessarie con la formula Rischi Nominati; per chi ricerca invece una tutela a 360°, è possibile sottoscrivere la formula All Risks, che offre una copertura totale su tutti i rischi previsti.La nuova soluzione Zurich offre anche un'che include la copertura delle spese legali e la presenza di un avvocato dedicato. Sono inoltre previsti servizi di consulenza e pronta assistenza tecnica e medica, fruibili attraverso un numero verde gratuito e attivo 24 ore su 24, che offrono, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o il trasloco in caso di emergenza, o ancora l'invio di un tecnico specializzato per interventi non emergenziali.