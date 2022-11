Lavazza presenta offerta vincolante per acquisto 100% di MaxiCoffee in Francia

(Teleborsa) - Ilha presentato un’offerta per, attiva nel settore del caffè ed operante attraverso una piattaforma e-commerce, una rete di 60 punti commerciali presenti in tutta la Francia, la sua École du Café con sede a Bordeaux, Marsiglia e Parigi, ed i suoi "Concept Store".Il capitale di MaxiCoffee è oggi detenuto dal fondatore, dae da altri azionisti di minoranza. Il Gruppo Lavazza diventerà quidi azionista di maggioranza ed ilnel capitale di MaxiCoffee con una, mantenendo anche la carica di Presidente.L'operazione è soggetta alla preventiva procedura di informazione e consultazione del Comitato economico e sociale delle società del gruppo MaxiCoffee e, successivamente, sarà sottoposta all’approvazione della Direzione generale per la concorrenza, i consumatori e il controllo delle frodi (DGCCRF)."L’acquisizione di MaxiCoffee ci consentirà di consolidare il nostro posizionamento in Francia, da sempre un mercato chiave per il Gruppo, e di rafforzare la nostra presenza nell’e-commerce accrescendo il presidio nel mercato B2C/consumer", ha dichiarato, CEO di Lavazza, spiegando "l’operazione si inserisce perfettamente nella nostra strategia di sviluppo internazionale e, in particolare, ci permette di estendere la nostra già eccellente e capillare rete di vendita e di partner distributivi con una realtà solida e leader nel proprio mercato di riferimento, che condivide con Lavazza gli stessi valori: qualità del prodotto, una vision di lungo termine e forte attenzione verso i propri dipendenti e stakeholder"."La nostra strategia prevede di supportare l’ulteriore sviluppo di MaxiCoffee - ha proseguito Baravalle - che manterrà il suo profilo di piattaforma e-commerce multibrand e resterà indipendente. Il nostro ingresso non andrà a modificare in alcun modo il suo modello di business di successo, al contrario ne favorirà la crescita grazie all’attivazione dei nostri piani di sviluppo internazionale"., Presidente di MaxiCoffee, ha affermato che l'ingresso di Lavazza nel capitale "rappresenta per MaxiCoffee un’opportunità e un atto di riconoscimento. L’operazione consentirà di continuare a soddisfare e rafforzare i rapporti già consolidati con i nostri clienti, consumatori e fornitori. Si apre una nuova fase di lungo termine e di crescita che ci supporterà nel raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo, in linea con i valori sociali e umani che da sempre caratterizzano la grande comunità di MaxiCoffee".Il Gruppo MaxiCoffee nasce nel 2007 nel Sudovest della Francia su iniziativa di Christophe Brancato. L'azienda conta circa 1500 dipendenti e da qualche anno è diventata una Piattaforma Phygital di riferimento nel mondo del caffè. La società offre una varietà di 8000 prodotti tra più di 350 marchi differenti di caffè (in grani, macinato e in capsule) e un’ampia gamma di macchine da caffè espresso, caffettiere, macinacaffè e accessori, accessibili attraverso la piattaforma di e-commerce sia a clienti privati, sia a cliento professionali come hotel, ristoranti, uffici e piccoli negozi.François Barbier, Managing Partner & CEO de 21 Invest France, ha dichiarato: “Siamo pronti a lasciare un’azienda con cui abbiamo realizzato un percorso imprenditoriale di crescita fuori dal comune. Nel corso degli anni abbiamo sostenuto la trasformazione di MaxiCoffee, che da PMI è diventata un’azienda leader a livello nazionale, specializzata nel settore del caffè, e con una forte presenza sia fisica che digitale, leve fondamentali per lo sviluppo del Gruppo. Oggi, la Società è considerata sia per il suo know-how che per la sua innovazione tecnologica, come riconosciuto esponente phygital del mondo del caffè. Lavazza e Christophe Brancato si sono scelti per continuare insieme questo percorso di crescita, e siamo convinti che Lavazza, con questo investimento, continuerà a contribuire al successo nel lungo termine di MaxiCoffee in Francia e all'estero”.Nell’ambito dell’operazione, MaxiCoffee è stato assistito da Mayer Brown, mentre Lavazza è stata assistita da BNP Paribas, Boston Consulting Group, PriceWaterhouseCooper, De Gaulle Fleurance & Associés.Con MaxiCoffee, il Gruppo Lavazza continuerà a valorizzare e accrescere la propria presenza in tutti i segmenti del caffè nei mercati di riferimento.