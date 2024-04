IVS Group, Lavazza e azionista di maggioranza lanciano OPA per delisting

IVS Group

(Teleborsa) - E-Coffee Solutions (ECS), società controllata da Luigi Lavazza, e IVS Partecipazioni, azionista di maggioranza di IVS Group, hanno annunciato la sottoscrizione di accordi finalizzati alla realizzazione di un'operazione che contempla, tra l'altro, il lancio di un'offerta pubblica di acquistosulle azioni di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della distribuzione automatica (vending) di bevande e snack.Ildell'offerta, pari aper ciascuna azione portata in adesione incorpora un premio pari al 11% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni rilevato il 22 aprile 2024 e del 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati delle azioni degli ultimi 6 mesi. Al prezzo di chiusura di lunedì, IVS Group capitalizza circa 590 milioni di euro, mentre al prezzo d'OPA la valorizzazione superiore a 650 milioni di euro.L'offerta è finalizzata a ottenere ladelle azioni IVSGe dalle negoziazioni, che potrà essere conseguita anche attraverso una fusione in presenza delle relative condizioni."Per la variegata e numerosa compagine azionaria di IVS Group, costituita da oltre 50 azionisti che rappresentano più generazioni del settore del Vending, l'operazione con il Gruppo Lavazza è coerente con l'approccio industriale e non finanziario tipico di un gruppo di imprenditori, pur consentendo di liquidare, a valori giudicati interessanti, anche una quota di minoranza della propria unica controllata", ha dichiaratoNel contesto della complessiva operazione, sono previsteesercitabili dal 2027 in seguito alle quali, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, il Gruppo Lavazza verrebbe ad acquisire il controllo su IVS Group."La struttura dell'operazione nel caso in cui, a partire dal 2027, venissero esercitate le opzioni previste dagli accordi consentirebbe al Gruppo Lavazza di rafforzare la propria capacità di misurarsi con gli altri grandi player del caffè a livello internazionale, grazie a una dimensione sempre più di rilievo, anche nel canale strategico del Vending, strutturandosi in modo ancora più solido per competere nel complesso scenario macroeconomico attuale", ha commentato