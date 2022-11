Colpo di scena in Juventus: Agnelli si dimette con tutto il CdA

Juventus

(Teleborsa) - Momenti difficilissimi per lache, reduce dagli insuccessi in Campionato e Champions League, si trova a dovered al malumore dei suoi tifosi e sostenitori. Ragion per cui, che ha annunciato l'uscita di scena dalla dirigenza del club bianconero dopo 12 anni alla guida.Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, su proposta del presidente Andrea Agnelli, per consentire che la decisione sul rinnovo del Consiglio sia rimessa nel più breve tempo possibileconvocata per il 18 gennaio per la nomina di un nuovo CdA, ma sino al rinnovo delle cariche sociali, resterà in carica l'attuale CdA in regime di prorogatio."Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale, bisogna avere la lucidità e contenere i danni:societariamente e la compattezza è venuta meno", ha spiegato il, aggiungendo "meglio lasciare tutti insieme dando la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare quella partita".I tre amministratori in possesso di deleghe operative - il presidente Andrea Agnelli, il vice- presidente Pavel Nedved e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene - hanno ritenuto opportuno rimettere le deleghe, anche se il Consiglio ha ritenuto opportuno chiedere ad Arrivabene di mantenere la carica di Ad.Prima di formalizzare le dimissioni, ildi conferire, nell'intento di "rafforzare il management della società". Il nuovo manager, 49 anni, è attualmente amministratore delegato e direttore generale di GEDI Gruppo Editoriale.L'uscita dell'attuale management del Club è statoin primis dalle, dalle carenze eed i rilievi sollevati dalla società di revisione Deloitte&Touche. Querstioni che hanno convinto il CdA che fosse "nel miglior interesse sociale raccomandare che Juventus si doti di un nuovo Consiglio di Amministrazione"."La Juventus - ribadisce una nota pubblicata su richiesta di Consob - continuerà ae di settore, impregiudicata lain relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della società dalla Consob e dalla Procura".Frattanto, il Consiglio presenterà all'di esercizio e in un nuovo bilancio consolidato, che saranno esaminati in una prossima riunione consiliare."Con riferimento alle criticità relative allerealizzate negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, il CdA ha rilevato che si tratta direlativi ad elementi dicirca il trattamento contabile applicabile e ha attentamente considerato i possibili trattamenti alternativi", assicura una nota della Juventus."All’esito di tali complessive analisi e valutazioni, sebbene ildagli applicabili principi contabili" - si precisa - si è ritenuto opportuno "rivedere al rialzo la stima di probabilità di avveramento delle condizioni di permanenza in rosa per quei calciatori che nel biennio 2019/20-2020/21 hanno rinunciato a parte dei compensi e con cui sono state successivamente concluse integrazioni salariali o 'loyalty bonus' (rispettivamente, a luglio/agosto 2020 per la prima c.d. 'manovra stipendi' e a settembre 2021 per la seconda c.d. 'manovra stipendi')" e "sulla base delle, si è valutato di far decorrere l’accrual pro-rata temporis degli oneri per le integrazioni salariali di luglio/agosto 2020 (per la prima c.d. 'manovra stipendi') e i c.d. 'loyalty bonus' di settembre 2021 (per la seconda c.d. 'manovra stipendi') a partire dalla data più remota tra quelle di partenza di una c.d. 'constructive obligation' ipotizzate dagli esperti indipendenti (e così, rispettivamente, da giugno 2020 e maggio 2021)"."Tali revisioni di stime e di assunzionia fine giugno 2020, fine giugno 2021 e fine giugno 2022 per effetto delle integrazioni salariali siglate a luglio/agosto 2020 e dei “loyalty bonus” siglati a settembre 2021". "Glidi tali rettifiche - si precisa - sono sostanzialmentenetto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso e futuri, e non sono material sul patrimonio netto al 30 giugno 2022", mentre gliin unal 30 giugno 2022 che sarà sottoposto all'appprovazione dell’Assemblea degli Azionisti già convocata per il 27 dicembre 2022".