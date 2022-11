Europa tonica, sale l'attesa per Powell

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo, in attesa del discorso del presidente della Fed, Jerome Powell. Il mercato cerca altre indicazioni per capire se la banca centrale americana rallenterà i rialzi dei tassi di interesse.Sul fronte macroeconomico, osservati speciali sono i dati sull’ inflazione di Italia Francia ed Eurozona , dopo che ieri i prezzi al consumo di Germania e Spagna hanno mostrato segnali di rallentamento. Le aspettative sono di un ridimensionamento del caro vita che potrebbe alimentare le ipotesi di in un rallentamento di passo nei ritocchi all'insù del costo del denaro da parte della BCE.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. L'continua gli scambi a 1.762,4 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,77%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 79,88 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +192 punti base, con un forte incremento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,83%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,39%,avanza dello 0,70%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,41%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.506 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,83%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,31%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,08%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,06%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,19%.di Milano,(+3,74%),(+3,13%),(+2,14%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,19%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,12%.Tra i dati01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,7%)08:45: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 1%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,2%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1%).