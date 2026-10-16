Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

Focus sulla Federal Reserve

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre gli investitori cercano indizi sulle prossime decisioni della Fed. Il presidente della banca centrale americana, Kevin Warsh, intervenendo agli Annual Meetings di Fmi e Banca mondiale a Bangkok, ha escluso di voler anticipare le prossime mosse dell'istituto, in vista della riunione del 27-28 ottobre.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,124. L' Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,49%.



Tra gli indici di Eurolandia seduta senza slancio per Francoforte , che riflette un moderato aumento dello 0,53%, tentenna Londra , che cede lo 0,33%, e poco mosso Parigi . Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,52%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share , che si porta a 52.233 punti.



I migliori e peggiori di Piazza Affari

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Brunello Cucinelli (+3,39%) che ha alzato ancora le stime sul 2026. Bene, inoltre, Buzzi (+3,33%), Leonardo (+2,38%) e Saipem (+2,11%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler , che ottiene -0,59%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BF (+2,82%), Carel Industries (+2,33%), Maire (+2,32%) e Caltagirone SpA (+1,88%).



I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Fiera Milano , che continua la seduta con -1,40%.



Sostanzialmente debole D'Amico , che registra una flessione dell'1,33%.



Si muove sotto la parità Ascopiave , evidenziando un decremento dello 0,89%.



Contrazione moderata per SOL , che soffre un calo dello 0,88%.

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