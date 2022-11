PIL 3° trimestre confermato in crescita: +0,5% trimestre +2,6% anno

(Teleborsa) -sui livelli indicati dalla stima preliminare dsiffusa a fine ottobre. Ilè risultato infatti pari acosì come l'Istat l'aveva indicata nella stima preliminare.Si conferma anche la. Il terzo trimestre del 2022 ha avuto tre giornate lavorative in più del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al terzo trimestre del 2021.Rispetto al trimestre precedente,sono risultati, con tassi di crescita dell’1,8% deinazionali e dello 0,8% deglifissi lordi. Lanetta invece(-1,3 punti percentuali) alla crescita del Pil, con le importazioni e le esportazioni aumentate, rispettivamente, del 4,2% e dello 0,1%.La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per 1,6 punti percentuali alla crescita del Pil: 1,4 punti ie delle Istituzioni Sociali Private ISP, 0,2 punti glie contributo nullo della(AP). Anche la variazione delleha contribuito positivamente alla variazione del Pil per 0,2 punti percentuali.Dal punto di vista, prosegue per il sesto trimestre consecutivo la(+0,9%), soprattutto per l’apporto dei settori del commercio, trasporto, alloggio e ristorazione, mentre(-1,4%),(-0,6%) e(-2%).Nel terzo trimestre del 2022 lerispetto al trimestre precedente per effetto di un calo del 2,7% dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e dell’1,6% delle costruzioni. In crescita invece dell’1,4% l’industria in senso stretto, mentre i servizi sono risultati stazionari.per effetto di cali sia in agricoltura, silvicoltura e pesca, sia nelle costruzioni pari rispettivamente al 2,5% e all’1,1%. In crescita l’industria in senso stretto dello 0,9% e stazionari i servizi. Riguardo aisi registra unaper effetto di un calo di pari entità nei servizi e dello 0,7% nell’industria in senso stretto. Per contro si registrano aumenti sia nell’agricoltura, in misura pari allo 0,9%, sia nelle costruzioni, cresciute dello 0,3%.