Il Comparto telecomunicazioni in Italia interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+2,38%)

(Teleborsa) - Corre ilche allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 183,44 punti.Intanto l'si ferma a 273,95 dopo un inizio di giornata a quota 0.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,69%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,81%.Tra le azioni del, risultato positivo per, che lievita dell'1,70%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,88%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,70%.