Automotive, Urso: necessaria politica industriale europea per rispondere a Cina e Usa

(Teleborsa) -Lo afferma il ministro per le Imprese e il Made in Italy,al termine del tavolo sull'automotive.per rispondere sia alla sfida dei grandi produttori d'oriente di Cina e India, sia soprattutto a quella che hanno messo recentemente in campo", afferma il ministro."Per questo - aggiunge Urso - è assolutamentecon gli altri grandi paesi manifatturieri cioè con la Francia, con la Germania, con cui l'Italia deve impostare insieme alla, per consentire a chi vuole investire nel nostro continente di poterlo fare, di produrre e quindi di creare valore aggiunto e di conseguenza occupazione è questo quello che ci impongono i tempi moderni"."I lavori del Tavolo - spiega poi il ministero in una nota -agevolando un costruttivo confronto tra il decisore pubblico e i principali operatori del mercato ed istituzionali, e pertanto il ministro si è impegnato a convocare gli incontri con una maggiore frequenza e coinvolgendo tutte le parti interessate in un reciproco interscambio. Nel ciclo di incontri verrà dedicata attenzione anche alle parti sindacali e ai profili attinenti alla forza lavoro". "La sensibilità del Governo su tutte le principali tematiche del comparto è molto alta ma attendiamo con interesse i contributi di tutti gli attori coinvolti che, siamo certi, sapranno ulteriormente arricchire la discussione", conclude il ministro Urso.