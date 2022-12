Eurozona, indici PMI: economia in contrazione per quinto mese consecutivo a novembre

(Teleborsa) - A, i, estendendo il periodo di declino a cinque mesi consecutivi, secondo gli indici PMI di S&P Global. Anche se il tasso di calo ha mostrato il primo rallentamento della sequenza grazie alla minore contrazione della produzione manifatturiera, il valore di novembre maschera undell'eurozona. Tolti i mesi colpiti dalle restrizioni anti-pandemiche, il calo di novembre è stato il secondo più elevato da maggio 2013.A novembre, l'indice dei direttori d'acquisto dellenella Zona Euro si è attestato a 48,5 punti dai 48,6 precedenti, e viene rivisto al ribasso rispetto ai 48,6 della stima preliminare e del consensus. Nello stesso periodo il PMIviene indicato in aumento a 47,8 punti da 47,3 punti e risulta uguale alle attese.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'vede salire il PMI composito a 48,9 punti da 45,8, dopo che il PMI dei servizi è salito a quota 49,5 (attese 48,3). In, il PMI composito cala a 48,7 punti, in linea con le attese, da 50,2, mentre quello del terziario si è portato a 49,3 (atteso 49,4) da 51,7. Lavede aumentare il PMI composito a 46,3 punti (sotto i 46,4 stimati) ed il PMI servizi cala a 46,1 (consensus 46,4). Infine, laevidenzia un miglioramento del PMI servizi a 51,2 punti (sopra le attese di 50,5)."Il quinto mese consecutivo di calo della produzione segnalato dal PMI a- ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - Al momento, però, il declino resta solo modesto, con un rallentamento della contrazione complessiva di novembre che preannuncia un calo di appena lo 0.2% del PIL della regione"."Con il miglioramento della catena distributiva, le aziende manifatturiere stanno notando qualche effetto positivo , e il, anche se ancora in contrazione a causa del forte impatto del costo della vita,", ha aggiunto.