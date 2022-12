SACE a 4 Weeks 4 Inclusion 2022 con un dialogo sulla paternità

(Teleborsa) - Riflettere sul significato dell'essere padre in una società che cambia continuamente i suoi paradigmi. Con il, ilha partecipato a, la maratona dedicata alla Diversity&Inclusion, con il coinvolgimento di oltre 300 partner.L'evento firmato SACE è andato in onda oggi sulla piattaforma dell'iniziativa e sul canale Youtube dell'azienda e ha visto la partecipazione di, dottore di ricerca in Sociologia e fondatore di Maschile Plurale, network nazionale di uomini impegnati contro la violenza sulle donne; di, life coach e autore, tra gli altri, di "#esserepadrioggi. Manifesto del papà imperfetto" e "Padri e figlie. Allenarsi alla parità di genere”; distatistico del Centro Nazionale delle Ricerche e studioso di gender gap e genitorialità condivisa; di, professoressa associata di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Firenze; e dell'attrice. Il talk – evidenzia SACE – ha voluto approfondire un messaggio chiave: lo sviluppo economico e sociale del Paese passa anche per l'evoluzione dei ruoli in ambito familiare e per un conseguente e necessario cambiamento culturale.L'vede, tra le altre iniziative, l'adozione di una specifica policy aziendale, lo sviluppo di strumenti di welfare, la promozione del work life balance con particolare attenzione a genitorialità e care-giver; progettualità che nascono anche dal coinvolgimento diretto dei collaboratori dell'azienda.