BANCO BPM: 10 milioni di euro per la crescita di Gas and Heat con garanzia SACE Growth

(Teleborsa) -ha perfezionato un'operazione di finanziamento per un ammontare di 10 milioni di euro a favore diazienda italiana con sede a Pisa, specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi criogenici per gas liquefatti, riconosciuta a livello internazionale per l'innovazione tecnica e l'affidabilità delle sue soluzioni al servizio della transizione energetica. La linea di credito è assistita dallaed è destinata a finanziare il piano di sviluppo aziendale, in particolare la realizzazione di commesse estere rivolte a favorire la transizione da combustibili ad alto potere inquinante verso combustibili green.è attivamente impegnata nel mercato globale della transizione energetica, offrendo soluzioni all'avanguardia per la sostituzione dei combustibili tradizionali con GNL (Gas Naturale Liquefatto) e altri carburanti alternativi a basso impatto ambientale, in ambito marittimo, fluviale e terrestre. Il core business dell'azienda è rappresentato dalla progettazione e costruzione di impianti e serbatoi criogenici installati a bordo di navi, destinati sia al trasporto sia all'utilizzo del gas come combustibile. La sede produttiva di Gas and Heat si trova lungo il Canale dei Navicelli, che collega il porto di Livorno alla darsena di Pisa. L'azienda gestisce internamente l'intero ciclo di progettazione e realizzazione: dallo studio di fattibilità fino all'ingegneria esecutiva, all'approvvigionamento dei materiali, alla produzione,all'installazione, alla supervisione in cantiere e alla messa in servizio degli impianti."Gas and Heat è impegnata a rispondere efficacemente alla domanda crescente di soluzioni ecologiche, sostituendo i combustibili tradizionali con alternative più sostenibili in ambito marittimo, fluviale e terrestre – dichiara–. Siamo estremamente soddisfatti di questa collaborazione con Banco BPM e Sace, che ci consente di rafforzare ulteriormente il nostro percorso di crescita e innovazione, in particolare sui mercati internazionali"."Siamo orgogliosi di essere al fianco di Gas and Heat, una realtà storica che unisce al radicamento territoriale una forte vocazione per la crescita sostenibile, con lo sguardo sempre rivolto al futuro – dichiara–. Sentiamo la responsabilità di promuovere e sostenere le imprese che, come Gas and Heat, sono impegnate a realizzare piani di sviluppo improntati su innovazione e tecnologia d'avanguardia, distinguendosi in settori traino dell'economia del territorio"."Lieti di aver supportato con Garanzia Growth aziende come Gas and Heat che, con il loro impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, incarnano i valori della transizione energetica –– SACE è orgogliosa di sostenere le eccellenze italiane nel rafforzamento della loro presenza sui mercati internazionali".