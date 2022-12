Salone Libro Torino e Gruppo FS Italiane lanciano prima edizione concorso letterario

(Teleborsa) - Ildi luoghi, culture, popoli e città, ma anchepersonale di svago, divertimento e libertà, torna al centro di unorganizzato dalin collaborazione con ilLadel concorso intitolatoè incentrata sui racconti inediti di scrittori e scrittrici esordienti dai 18 anni in su, che non abbiamo mai pubblicato alcun racconto o romanzo edito da una casa editrice italiana e distribuito in libreria. I racconti inediti, che hanno, dovranno avere una lunghezza di 15.000-20.000 battute (spazi inclusi). La partecipazione è gratuita e la consegna del racconto deve avvenire non oltre le ore 12 del giorno 3 febbraio 2023.Una prima, nominata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, selezionerà unache verranno esaminati dalla, composta da, che selezionerà iI 25 lavori saranno letti e valutati da scrittrici e scrittori che nei loro romanzi e saggi hanno parlato di viggia, reali o immaginari, presenti o del passato. Faranno dunque parte della Giuria Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri, Veronica Raimo.La proclamazione dei tre racconti vincitori si terrà durante Il Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà dal 18 al 22 maggio 2023. Leverrannoche fanno parte della Giuria finaleedita da una casa editrice italiana.L’iniziativa vede ancora una volta il, al fianco di un prestigioso partner quale Il Salone Internazionale del Libro, per promuovere e sostenere lain un’ottica di inclusività e di accessibilità.