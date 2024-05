Salone Nautico 2024, Premio "Venezia per il Mare": candidature aperte fino al 16 maggio

(Teleborsa) - Al Salone Nautico Internazionale di Venezia 2024, che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno, si rinnova l'appuntamento con il, promosso da. Il prestigioso riconoscimento è aperto alle candidature di personalità italiane ed estere che si sono distinte per il loro impegno nella difesa, tutela e valorizzazione del mare e della cultura Marittima. I settori sui quali è possibile partecipare spaziano dalla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative per la salvaguardia dei mari, alla promozione di attività di pesca e allevamento sostenibili, passando per il volontariato e le professioni dedite all'assistenza in mare, fino alla diffusione della cultura del mare e degli sport acquatici."Il Salone Nautico Internazionale di Venezia 2024 si conferma un evento poliedrico, capace di coniugare imprenditoria, sport, cultura e bellezza – ha dichiarato–. Il Premio 'Venezia per il Mare' rappresenta un'occasione unica per celebrare l'impegno di quanti si dedicano con passione alla salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio marittimo".Lavedrà la partecipazione di illustri esponenti del mondo della nautica, delle istituzioni e delle forze dell'ordine, a testimonianza dell'importanza e del prestigio del riconoscimento.Le candidature potranno essere presentate entro il 16 maggio 2024, inviando il curriculum vitae del candidato a info@assonauticavenezia.it, con riferimento alle attività svolte o in corso di svolgimento inerenti ai temi del concorso.