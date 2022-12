Russia lavora a meccanismo per vietare uso price cap su petrolio russo

(Teleborsa) - Il governo russo e le compagnie nazionali stanno. Lo ha affermato il, secondo quanto riportato dall’agenza di stampa Interfax."È attualmente in fase di finalizzazione con le società", ha sottolineato Novak, esprimendo fiducia che la misura saràIl 3 dicembreha comunicato l’entrata in vigore del price cap il2022 per il greggio e il 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi raffinati (il prezzo per i prodotti raffinati sarà definito in seguito). Il tetto è stato fissato a un prezzo massimo di 60 dollari al barile per il greggio ed è regolabile in futuro per rispondere agli sviluppi del mercato.La Russia ha subito risposto cheai paesi che hanno aderito alla nuova misura.