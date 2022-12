Enel nel progetto Re-Life di Accenture per il riciclo responsabile dei mobili per ufficio

Enel

(Teleborsa) -aderisce al progetto di economia circolare di Accenture,, con l’obiettivo di cederein dismissione a enti pubblici e associazioni no profit. Collaborando a questo progetto con, Enel contribuirà a dare nuova vita a questi oggetti e a renderli disponibili a coloro che ne hanno più bisogno, attraverso associazioni che supportano le comunità e i territori. Questo incentiverà la riduzione degli sprechi al fine di rendere il nostro ambiente più sostenibile.“Con questa iniziativa, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda, Enel si impegna a minimizzare gli impatti ambientali legati all’ammodernamento dei propri uffici, nelle sedi di Roma e Palermo, attraverso una gestione responsabile degli arredi in dismissione, tutelando l’ambiente e generando valore per tutta la comunità”, spiega, Responsabile Sostenibilità Italia di Enel.Accenture lavorerà con Enel per raccogliere, organizzare e indirizzare ledelle associazioni sui mobili messi a disposizione, attraverso "idea360", la piattaforma digitale della. La piattaforma gestisce l’acquisizione strutturata di informazioni e dati per aggregarli e poter gestire le richieste in modo efficiente.