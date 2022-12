Digital360 rileva la messicana Zubia: quinta acquisizione 2022 in Latam

Digital360

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale, ha, partner Hubspot e specializzata in Martech e Salestech. Si tratta della quinta acquisizione finalizzata nel corso del 2022 nell'area LATAM.L'acquisizione di Zubia, publisher online specializzato sui temi dell'innovazione digitale, conclusa lo scorso novembre. DIGITAL360 mira a replicare anche in questo paese (dopo la Colombia) il, che prevede l'unione di asset editoriali digitali con piattaforme tecnologiche di MarTech e SalesTech.Zubia ha registrato nell'esercizio 2021per circa 800 mila euro con unsostanzialmente in pareggio ed unadebitoria per circa 200 mila euro. Lìaccordo prevede l'acquisto del 51% per unpari a poco meno di 5,9 milioni di pesos messicani (al cambio attuale circa 290 mila euro), di cui circa la metà erogati tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato al Gruppo Digital360. Previste ancheincrociate (Put & Call) per l'acquisto o la vendita del residuo 49% di Zubia."L'acquisizione di Zubia ci consente didel gruppo nel mercato tecnologico di lingua spagnola - dichiaradi DIGITAL360 - Con Zubia entra nel gruppo un team con competenze molto approfondite sulla trasformazione digitale dei processi di marketing e vendite delle aziende B2b (tech company in particolare), guidato da un imprenditore motivato e di lunga esperienza".