Clima, raggiunto l'accordo in Ue sulle emissioni: "chi inquina paga"

(Teleborsa) -il faticoso, dopo un weekend di negoziati, ma l'intesa raggiunta spiana la strada per la decarbonizzazione e per la neutralità climatica della Ue entro metà secolo.I Ventisette hanno dettoil sistema attivi dal 2005 che funziona in base al principio. In sostanza viene dato un valore (costo) alle emissioni ed in base a queste le imprese dovranno pagare per inquinare. La grande novità è che il sistema non varrà solo per industria ed energia, mae, in seguito, anche agli inceneritori.Via libera anche alla, con una dotazione di, cui l'Ue e gli Stati potranno far ricorso per le misure contro il caro energia e per erogare aiuti diretti alle famiglie. Il Fondo, per raggiungere gli 86,7 miliardi al 2032.Con l'ETS e il Fondo, ovvero un sistema didell'Ue che consentirà di applicare ildi determinati settori, in modo da rendere competitive le imprese europee con i prodotti importati da Paesi dove le politiche sul clima sono meno rigorose. Una tassa che consentirà die la conseguente perdita di posti di lavoro. Con l'entrata in vigore di questo sistema,anti-delocalizzazione già vigente, che si basa su. L'accordo sulla Carbon Tax è stato più faticoso da raggiungere, in particolare alcuni dettagli, come le tempistiche della sua entrata a regime che, in particolare, la grandedovrannorispetto a quando il sistema ha iniziato a funzionare nel 2005 (al momento siamo al 43%). Leper le emissioni di CO2, metano e protossido di azoto, mentre lepagheranno per le emissioni connesse al carburante alla pompa e glia partire. Il sistema in questi due ultimi casi dovrebbe gravare sui fornitori di carburante e non sulle famiglie, ma gli aumenti saranno inevitabili e, se dovessero rivelarsi insostenibili, l'entrata in vigore del sistema sarà rimandata di un anno.