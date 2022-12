Zona euro, valore transazioni carte supera per la prima volta i contanti

(Teleborsa) - In termini di, nel 2022 le(46%) hanno(42%). Ciò è in netto contrasto con il 2016 e il 2019, quando la quota di transazioni in contanti era superiore alla quota di transazioni con carta (54% rispetto al 39% nel 2016 e 47% rispetto al 43% nel 2019). È quanto emerge dall'ultimo studio sulle attitudini di pagamento dei consumatori nell'area euro, pubblicato oggi dallaIlrimane comunque il, venendo usato nel 59% delle transazioni, comunque in calo rispetto al 79% nel 2016 e al 72% nel 2019. I pagamenti con carta sono stati utilizzati nel 34% delle transazioni POS, rispetto al 19% nel 2016 e al 25% nel 2019.sono stati utilizzati per il 7% delle transazioni POS. La quota di pagamenti tramiteè aumentata da meno dell'1% nel 2019 al 3% nel 2022.Lo studio afferma che il contante è il mezzo di pagamento più utilizzato per i pagamenti di piccolo valore nei negozi e per le transazioni da persona a persona, mentre per i pagamenti superiori a 50 euro le carte sono il metodo più utilizzato. Inoltre, ipresso il POS sono aumentati notevolmente in tre anni, passando dal 41% di tutti i pagamenti con carta nel 2019 al 62% nel 2022. Il contante è stato utilizzato più frequentemente per i pagamenti di piccolo valore presso il POS, in linea con precedenti indagini comparabili.La maggioranza degli intervistati (60%) consideracome opzione di pagamento, in quanto i consumatori percepiscono il contante come utile per rimanere consapevoli delle proprie spese, per proteggere la propria privacy e per consentire il regolamento immediato delle transazioni. Nel complesso, i consumatori sono, con un'ampia maggioranza di consumatori che trova facile raggiungere un bancomat o una banca per prelevare contanti nella maggior parte dei paesi.Allo stesso tempo, la tendenza verso i mezzi di pagamento elettronici ha subito un'accelerazione con la pandemia e la maggior parte dei consumatori ora preferisce utilizzare metodi di pagamento elettronici. Nel questionario 2022, il 55% dei consumatori dell'area euro ha espresso unaquando pagano in un negozio, mentre il 22% preferisce i contanti e il 23% non ha una chiara preferenza. I principali vantaggi percepiti delle carte sono che i consumatori non devono portare con sé contanti, insieme alla comodità dei pagamenti senza contatto."La BCE si impegna a garantire che i consumatori rimangano liberi di scegliere come pagare, sia ora che in futuro", ha affermato, membro del comitato esecutivo della BCE, commentando lo studio. "Stiamo assistendo alla conferma di una forte domanda sia di contanti che di pagamenti digitali - ha aggiunto - Il nostro impegno per il contante e il nostro lavoro in corso su un euro digitale mirano a garantire che il".Secondo Panetta, monitorare da vicino le tendenze sull'uso dei mezzi di pagamento "è importante per noi, in considerazione della nostra responsabilità nell'emissione di denaro pubblico (attualmente sotto forma di contante, e possibilmente in futuro sotto forma di euro digitale accanto al contante) e di promuovere il".