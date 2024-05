Air France-KLM

(Teleborsa) -ha annunciato di aver rimborsato integralmente in contanti le restanti obbligazioni convertibili "OCEANE 2026" scadenza 25 marzo 2026, ancora in circolazione, per un valore nominale di circa 48 milioni di euro..Il rimborso, per il quale la compagnia si è avvalsa dell'opzione di rimborso anticipato (Clean Up Call Option), è equivalente a 2.654.942 obbligazioni ed il numero di potenziali azioni legate a queste obbligazioni è pari a 472.580 azioni ordinarie.