Meta paga 725 milioni di dollari per risolvere class action Cambridge Analytica

Meta Platforms

(Teleborsa) -(società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp) hache accusava il colosso dei social media di consentire a terzi, tra cui Cambridge Analytica, di accedere alle informazioni personali degli utenti. La società fondata da Mark Zuckerbergcome parte dell'accordo, che è soggetto all'approvazione di un giudice federale di San Francisco, ma ha sottolineato che l'accordo è "nel migliore interesse della nostra comunità e degli azionisti".L'accordo proposto risolve una causa legale provocata dallesecondo cui Facebook aveva consentito alla società di consulenza politica britannica Cambridge Analytica di accedere ai dati di ben 87 milioni di utenti. Questi dai venivano usati dalla società, che nel frattempo ha interrotto le operazioni, per la"Questofornirà un significativo sollievo alla class action in questo complesso e nuovo caso sulla privacy", hanno affermato in una dichiarazione congiunta gli avvocati principali dei querelanti, Derek Loeser e Lesley Weaver.Non è il primo esborso della società per questioni riguardanti la privacy degli utenti. Nel 2019, Facebook ha accettato di pagareper risolvere un'sulle sue pratiche sulla privacy e 100 milioni di dollari per risolvere le affermazioni della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori sull'uso improprio dei dati degli utenti."Negli ultimi tre anni abbiamoe implementato un programma completo sulla privacy", ha affermato Meta.