Banco BPM, Tononi: titolo triplicato da marzo 2020, ancora spazio di miglioramento

Banco BPM

(Teleborsa) - "è oggi una realtà solida, redditizia, rispettata e apprezzata come dimostrano i risultati finora raggiunti. Tutto questo non è passato inosservato. Dalla nascita del gruppo, ile il suo valore è sostanzialmente triplicato da marzo 2020". Lo si legge nel messaggio di auguri rivolto ai colleghi da parte didi Banco BPM.nonostante le raccomandazioni degli analisti finanziari che seguono il mercato europeo ci posizionano come la banca più apprezzata non solo in Italia, ma in Europa - ha aggiunto - Abbiamo visto migliorare il nostro merito di credito e le agenzie di rating hanno dimostrato fiducia anche sotto questo profilo; per quanto riguarda la sostenibilità e l'inclusività mi sento di dire che. Tutti risultati davvero positivi".Secondo Tononi, Banco BPM è percepita "come una banca in grande crescita nei numeri, ma siamo in ascesa nella considerazione dei clienti, degli investitori e delle comunità locali dove lavoriamo. Noi siamo da sempre una banca radicata sul territorio. Lae lo abbiamo dimostrato anche in questo momento difficile nell’economia e nella geopolitica dell'Europa e del mondo"."Siamo, nell'aprile 2023 avremo un nuovo consiglio - ha spiegato - Sono certo che il nuovo Consiglio lavorerà nell'esclusivo interesse della banca, come in passato, e continuerà proficuamente a collaborare con tutto il management che in questi anni, a partire dall'AD Giuseppe Castagna, ha dato prova di valore, capacità e competenze".