DBA Group prevede valore produzione sopra 100 milioni nel 2023

DBA

(Teleborsa) - Il CdA diGroup, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, hae visionato i dati finanziari preconsuntivi consolidati 2022, non ancora oggetto di revisione contabile.L'echiude con un valore della produzione di Euro 83,3 milioni, un EBITDA adjusted positivo pari a Euro 7,2 milioni e una posizione finanziaria netta (debito) pari ad Euro 13,0 milioni.pubblicato in data 30 maggio 20222 il valore della produzione preconsuntivo 2022 è superiore di Euro 3,8 milioni (Euro 79,5 milioni nell’esercizio 2021), con un incremento dell’4,7%, e l’EBITDA adjusted preconsuntivo 2022 fa registrare un andamento in linea con l’esercizio precedente, attestandosi ad Euro 7,2 milioni rispetto all’EBITDA adjusted del 2021 pari a Euro 7,3 milioni. L’EBITDA reported è superiore di Euro 2,1 milioni (Euro 4,7 milioni nell’esercizio 2021), con un incremento del 44,4%. La generazione di cassa dell’esercizio 2022 è stimata ad Euro 3,7 milioni.Ilstima un valore della produzione pari ad Euro 105,0 milioni con un aumento di 21,7 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2022 (+26,0%), dovuti per 10,9 milioni alle nuove iniziative ed acquisizioni svolte nel 20225 e per 10,8 ML€ per crescita organica. Il valore dell’EBITDA è previsto pari ad Euro 10,3 milioni con un aumento di 3,6 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2022 (+48,8%) di cui Euro 1,3 milioni derivanti dalle nuove iniziative ed acquisizioni svolte nel 2022 e Euro 2,3 milioni derivanti dalla crescita dei volumi e dal miglioramento della marginalità.DBA Group procederà alla pubblicazione di unnel corso del primo trimestre 2023 evidenziando le strategie di medio termine del Gruppo."I risultati riportati evidenziano il positivo andamento dei volumi e dei margini sia per il 2022 sia per il 2023 e indicano che DBA Group ha ampiamente rispettato quanto era stato comunicato durante l’IPO del 2017 e successivamente con il Piano strategico 2019-2023 - ha commentato- Siamo quindi particolarmente orgogliosi di essere riusciti a centrare gli obiettivi previsti nonostante la pandemia dovuta al COVID-19 e all’attuale contesto bellico in corso in Ucraina".