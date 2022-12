Euronext conferma leadership in Ue e ruolo chiave per unione mercati capitali

Var Energi

(Teleborsa) -, grazie all'elevato numero di quotazioni di nuove azioni e bond avvenuta nel 2022, che ne confermano la posizione di più grande operatore di borsa in Europa in termini di capitalizzazione di mercato aggregata.Euronext, infatti, è la più grande infrastruttura finanziaria europea e gestisce le borse di, ospitandodi azioni, per un valore didi mercato aggregata. Ilin Europa è passato di mano"Euronext ha confermato la suaazionaria numero uno in Europa. Continuiamo a supportare gli emittenti nel loro percorso sui mercati dei capitali, facendo leva sulle nostree sulla nostrae raggiungere i loro obiettivi", ha spiegato, CEO e presidente del consiglio di amministrazione di Euronext."Euronext continua a svolgere unnel rendere iluna realtà tangibile - ha aggiunto Boujnah - creando un mercato unico integrato dei capitali nell'Unione europea. Nel 2022, abbiamo creato Euronext Tech Leaders per riunire i campioni tecnologici europei nello stesso segmento e indice europeo. Nel marzo del prossimo anno, la migrazione dei mercati italiani alla piattaforma di trading proprietaria all'avanguardia di Euronext Optiq rafforzerà ulteriormente il nostro unico pool di liquidità europeo e rafforzerà la posizione di Euronext come sede di quotazione leader in Europa”.Euronext resta lain UE, ospitando quasie oltre, continuando ad attrarre società leader in tutti i settori e in tutte le aree geografiche.Nel 2022, sono state accolte, metà delle quali effettuate da società tecnologiche, per unadi mercato aggregata alla quotazione die unadi euro.Il nuovo segmento, lanciato a giugno 2022 e dedicato alle aziende tecnologiche leader e ad alta crescita, ha accolto, portando il totale del segmento a, con unadi mercato aggregata dial 29 dicembre 2022. Questa iniziativa rafforza ulteriormente la Ecosistema tecnologico di oltre 700 società tecnologiche quotate, oltre 660 società private che sono alumni dei suoi programmi pre-IPO e un'ampia base di investitori internazionali che finanziano tutti i tipi di profili di crescita delle società tecnologiche.Nel 2022, diverse società a grande capitalizzazione hanno approfittato della visibilità di Euronext per avviare un processo di(774 milioni di euro raccolti, 6,9 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato alla quotazione), che rappresenta la più grande società ad aver condotto un'IPO a livello globale negli ultimi 10 anni; ladi Giuseppe Crippa (713 milioni di euro raccolti, 3,4 miliardi di euro di equity valore alla quotazione2) ed(480 milioni di euro raccolti, 2,7 miliardi di equity value alla quotazione3). Altre società sono approdate in Borsa dopo uno scorporo dalle rispettive società-madri:(1,1 miliardi di euro di capitalizzazione alla quotazione) e(2,4 miliardi di euro di capitalizzazione alla quotazione). Altre, infine, hanno scelto di effettuare operazioni di(4,5 miliardi di capitalizzazione di mercato alla quotazione) e(1 miliardo di capitalizzazione di mercato alla quotazione).Quest'anno Euronext ha introdotto un nuovo regolamento di quotazione in Italia, armonizzandolo agli standard del Gruppo e globali, per semplificare l'accesso ai finanziamenti e le IPOAnche l'attività di quotazione degli strumenti di debito (bond) è cresciuta nel 2022, rafforzando la posizione di leadership mondiale di Euronext.Nel 2022 sono state, portando ilobbligazioni quotate a fine 2022La posizione di leadership di Euronext nelleè stata rafforzata con, che hanno consentito didi euro. Alla fine del 2022, 1 trilione di euro è stato raccolto in totale tramite obbligazioni ESG sui mercati Euronext.Anche, la suite di soluzioni digitali e aziendali di Euronext, ha performato molto bene con, supportati dall'accelerazione delle tendenze della digitalizzazione. Euronext Corporate Services conta ora oltre 4.500 clienti in 30 paesi.