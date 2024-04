Euronext, completata con successo la migrazione di Borsa Italiana su piattaforma Optiq

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha annunciato il, lasulla piattaforma di trading Optiq creata da Euronext. Questa migrazione è l'ultima dell'ambizioso piano di integrazione dei mercati italiani sulla piattaforma unica di negoziazione Euronext, ed è stata completata a meno di tre anni dall'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, si legge in una nota."La migrazione dell'attività di negoziazione dei derivati di Borsa Italiana sulla piattaforma Optiq di Euronext completa l'ambizioso piano di integrazione e rappresenta un- ha detto, AD di Borsa Italiana - Unendoci all'unica tecnologia di Euronext ospitata nel nostro Core Data Center situato vicino a Bergamo, stiamo rafforzando i mercati locali e globali e supportando un'espansione del business mix complementare, a vantaggio della base clienti allargata di Borsa Italiana ed Euronext".La migrazione di Borsa Italiana a Optiq è stata condotta con l'obiettivo finale di massimizzare i benefici reciproci del processo di armonizzazione di Euronext e. Questo risultato è parte del piano strategico "Growth for Impact 2024" e si inserisce nell'ambizione di Euronext di costruire un unico pool di liquidità, alimentato da un'unica piattaforma tecnologica in tutti i suoi mercati.Euronext resta sulla buona strada per raggiungere l'ultima importante pietra miliare nel piano strategico "Growth for Impact 2024" nel corso del 2024: l'quotati Euronext entro il terzo trimestre del 2024. Insieme alla migrazione dei derivati italiani a Optiq, ciò contribuirà in modo significativo a raggiungere le sinergie previste di 115 milioni di euro entro la fine del 2024."Euronext è la prima e unica infrastruttura di mercato ad avere una piattaforma di trading completamente consolidata sui mercati azionari e dei derivati, acquisita nel corso degli anni -, CEO di Euronext - Questo traguardo riafferma il nostroper rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma di trading unica, il nostro regolamento armonizzato e il modello di pool di liquidità unico".