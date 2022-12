(Teleborsa) - I future sui principali indici azionari americani si muovono al in ribasso, anticipando in negativo l’ultima sessione del 2022 di Wall Street, un anno da dimenticare i cui guadagni sono evaporati tra inflazione, tassi in rialzo, guerra in Ucraina e, da ultimo, il ritorno del Covid in Cina.Il contratto sul sul Dow Jones cede cedono lo 0,46% mentre quello sullo S&P 500 arretra dello 0,66% e quello sul Nasdaq è in calo dell'1,01%.