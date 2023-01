ANIMA Holding prosegue partnership con Credit Agricole fino a 2027

ANIMA Holding

(Teleborsa) -trae il Gruppo, adattando per quanto necessario il precedente accordo che legava ANIMA e il Credito Valtellinese.Lo rende noto a società attiva nel risparmio gestito . spiegando che lasi è resa opportunaper incorporazione in CAI di Creval, con efficacia a far data dal 24 aprile 2022.L’accordo mantiene la. CAI e Anima intendonodella partnership, connesso alla stabilità degli asset under management.