Avio, Equita conferma Hold e lima target price

(Teleborsa) -ha confermato lae rivisto il(-5%) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. Gli analisti affermano che "le(ruolo chiave per i lanciatori europei, mercato di riferimento in crescita, forte backlog e nuovo motore P120 che beneficia di economie di scala)", ma nonostante l'upside viene confermato il precedente giudizio in attesa dell'esito dell'indagine su Vega C (secondo lancio non andato a buon fine ) e del volo inaugurale di Ariane 6.Nella ricerca viene evidenziato che ladovuto agli ordini: dell'ESA (0,7 miliardi da firmare nel 2023-24 e spalmare nel triennio 2023-25); del PNRR italiano (0,3 miliardi da firmare nel 1Q23 e spalmare nel 2023-26).Tuttavia, tutto questo è sovrastato dal(Equita non si aspetta effetti significativi sui numeri in quanto la responsabilità dopo il lancio ricade su Arianespace e le polizze assicurative, ma le implicazioni negative saranno chiare solo quando l'indagine della commissione indipendente sarà finalizzata) e ildal quarto trimestre del 2022 al secondo semestre del 2023 per motivi non specificati con implicazioni negative sul ramp-up produttivo del motore P120 (comune a Vega C e Ariane 6).Intanto, nellamigliora l'andamento di, che si attesta a 9,66 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,72 e successiva a 9,83. Supporto a 9,61.