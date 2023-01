Circle, commessa da 145 mila euro per automazione gate in terminal

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che è stato siglato, attraverso la rete di impresa Log@Sea, unper la fornitura delle soluzioni evolute di Gate Automation a un"La commessa, il cui, prevede l'implementazione di un progetto completo delle componenti hardware specialistiche e software Milos per la gestione delle procedure di controllo degli accessi al varco di veicoli e Unità di Trasporto Intermodale - ha spiegato il presidente e CEO Luca Abatello - Si confermano il momento topico e la fiducia del mercato nelle soluzioni alla base del nostro piano Connect 4 Agile Growth".Più in particolare, saranno installati undell'autista e della tecnologia atta all'automazione dell'apertura-chiusura della sbarra al gate, e un totem in corsia; inoltre, la lettura delle targhe delle motrici e dei trailer avverrà grazie all'impiego della tecnologia OCR.