Sigep 2023: panettieri di tutto il mondo si sfidano alla quinta edizione di "Bread in The City"

(Teleborsa) -, il campionato internazionale di panificazione, torna alla, che quest'anno si affianca alla settima edizione di AB Tech Expo (21-25 gennaio 2023 alla fiera di Rimini). La manifestazione – spiega Italian Exhibition Group in una mota – è realizzata grazie alla collaborazione con Richemont Club Italy, organizzazione internazionale di eccellenze della panificazione che promuove processi e pratiche di produzione a elevato valore artigianale.All'interno della9 squadre da tre continenti (Europa, Asia e America del Sud) si fronteggeranno nellaI team, provenienti da Cina, Croazia, Israele, Italia, Messico, Olanda, Perù, Portogallo e Spagna sono composti da 2 concorrenti e 1 coach e si fronteggeranno in cinque diverse specialità: Ciabatta e Pani Speciali; Pani Liberi; Vienneserie; Torte da Forno; e Presentazione Salata.Durante leoltre a ospitare le sfide di panificazione, la Bakery Arena diventa il centro delle attività specificamente pensate per la filiera dei lievitati e realizzate in collaborazione con associazioni di settore nazionali e internazionali, che presenteranno anche ricerche e studi realizzati ad hoc per delineare lo stato e le prospettive di sviluppo del comparto, come per esempiocon lo studio realizzato dal Cerved sul consumo di pane tra sostenibilità e nuovi trend alimentari;in rappresentanza della voce del mondo delle farine;; lae il già citatoLa presenza in contemporanea digarantisce per la filiera dei lievitati la possibilità di aggiornarsi anche su tutte le principali novità di settore come macchinari e impianti, materie prime e ingredienti, arredamento e attrezzature, vetrinistica e confezionamento, accessori per la presentazione del prodotto, packaging, franchisor, formazione professionale e servizi. Una panoramica completa che segue tutte le fasi produttive: dallo stoccaggio del prodotto alla preparazione delle ricette, dall'impasto alla lavorazione, fino a lievitazione, cottura, raffreddamento, taglio e imballaggio finale, compresi naturalmente tutti i servizi che seguono la qualità del processo.Glisono: Molino Dalla Giovanna (Platinum Sponsor); Corman e Lesaffre (Golden Sponsor); Eurovo e Fiamma (Silver Sponsor); Bread. & Edible Labels, Goodmorning Paper, Irinox, Jac, Mondial Forni, Moretti Forni, Sottoriva, Tecnomac e Tekno Stamap (Technical Sponsor); Il panificatore italiano (media partner).