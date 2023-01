Il comparto telecomunicazioni in Italia si muove in territorio positivo (+0,77%), lieve rialzo per Inwit

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Inwit

Ftse MidCap

Rai Way

small-cap

Tiscali

(Teleborsa) - L'termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 8.047 in guadagno dello 0,77%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 274, dopo aver avviato la seduta a 270.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,05%.Tra le azioni del, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,83%.Tra ledi Milano, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,65%.