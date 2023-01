MEF, emissione di un nuovo BTP 20 anni

(Teleborsa) - Ilcomunica di aver affidato a Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Goldman Sachs Bank Europe SE e Intesa Sanpaolo S.p.A. il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark aBTP – scadenza 1° settembre 2043. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.Si precisa che, per tener conto della presente operazione, nelle aste di titoli a medio–lungo termine previste per giovedì 12 gennaio non verranno offerti titoli con durata superiore a dieci anni.