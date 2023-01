Cellularline, closing acquisizione Peter Jackel: accelera crescita all'estero

Cellularline

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha, importante player tedesco operante nel settore degli accessori per smartphone. L'operazione era stata annunciata il 23 dicembre 2022 e la società sarà consolidata da Cellularline a partire dal 1° gennaio 2023.Ilpreliminare per l'acquisizione del 60% è pari aed è stato pagato al closing; nel corso del primo semestre 2023, a seguito dell’approvazione del bilancio 2022, verrà pagato un eventuale conguaglio di prezzo. Il corrispettivo è stato finanziato attraverso l'utilizzo di unaesclusivamente destinata ad operazioni di M&A, già sottoscritta conL'operazione, si legge in una nota, permetterà a Cellularline di, che rappresenta il più rilevante mercato europeo degli accessori per smartphone, accelerando la propria strategia di crescita di lungo termine sui mercati internazionali. Nel 2021, Peter Jackel ha sviluppato undi 9,4 milioni di euro, con undi 1,42 milioni di euro.